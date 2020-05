Bulharsko uvolní pravidla: Od června nemá být karanténa pro lidi z části EU

Bulharsko od začátku června plánuje zrušit povinnou dvoutýdenní karanténu pro občany z většiny zemí Evropské unie, Srbska a Severní Makedonie. Dnes to řekl hlavní epidemiolog této balkánské země. Do izolace ovšem nadále budou muset lidé, kteří přijedou z nejzasaženějších zemí sedmadvacítky. Týká se to například Itálie, Španělska, Švédska nebo Belgie.