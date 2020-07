Elton John má problém. Exmanželka žádá milionové odškodné kvůli filmu

Německá rodačka Renate Blauelová po rozvodu v roce 1988 svým přátelům oznámila, že se stěhuje zpět do Německa, aby se mohla starat o rodiče, ale místo toho si změnila identitu a v ústraní žila na britském venkově. Eltonova bývalá manželka v současnosti tvrdí, že zpěvák porušil rozvodovou dohodu, ve které je uvedeno, že nesmí zveřejňovat žádné informace o jejich manželství. Zveřejněním filmu podle Blauelové nejen porušil dohodu, ale způsobil jí hlubokou psychickou újmu. Ve stejném roce byla zveřejněna i autobiografická kniha „Me“.

„Renate je rozrušená filmem, který je nepřesný, zavádějící a urážlivý. Film se snaží vylíčit jejich manželství jako podvod, což bezvýhradně popírá a považuje to za falešné a neuctivé zobrazení jejich manželství,“ řekl Yisrael Hiller, právník Blauelové.

Právníci tvrdí, že bývalá manželka se dozvěděla o své roli ve filmu až na poslední chvíli a pokusy o změnu zůstaly nevyslyšeny. Spor se týká převážně pasáže, kde zpěvák tvrdí, že nechtěl s Blauelovou děti. Ta to ovšem popírá, protože podle jejích slov se o děti pokoušeli, ale zcela neúspěšně.

Právníci Blauelové tvrdí, že po rozvodu měla těžké psychické problémy a musela několikrát podstoupit elektrokonvulzivní terapii, při které krátký puls elektrického proudu projde mozkem pacienta. Podle právníků se z rozvodu zcela zotavila, ale kvůli filmu Rocketman utrpěla „devastující mentální relaps“, což vyžaduje další drahou léčbu. Sumu vyčíslili na 3 milióny liber (asi 86 miliónů korun).

„Renate chce soukromí, které jí bylo slíbeno, proto přišla žaloba. Jakýkoliv nárok na peněžitou úlevu je sekundární a pouze pokrývá škody a budoucí výdaje, které způsobil Elton porušením dohody,“ míní právník Blauelové.

Podle Guardianu se britský zpěvák obhajuje tím, že ve filmu nebylo uvedeno nic, co by veřejnost již nevěděla, například že je homosexuál, proto došlo k rozvodu. Podle jeho právníků není Elton John odpovědný za duševní zdraví své bývalé manželky, protože psychickými problémy trpěla dávno předtím, než byl film v roce 2019 uveden. Zároveň tvrdí, že před vydáním filmu byla Blauelová kontaktována emailem, ta to však popírá.