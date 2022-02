Bývalá německá kancléřka Merkelová odsoudila ruský útok na Ukrajinu

"Tato ruská útočná válka znamená zásadní obrat v evropské historii po druhé světové válce," řekla Merkelová, která jako konzervativní kancléřka vedla Německo 16 let do loňského prosince, kdy moc předala sociálnímu demokratovi Scholzovi. "Pro toto do očí bijící porušení mezinárodního práva neexistuje žádné ospravedlnění, co nejostřeji ho odsuzuji," dodala.

Merkelová v rozhovoru vyjádřila solidaritu ukrajinským obyvatelům a ukrajinské vládě vedené prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dodala, že podpora všech snah zastavit útočnou válku Ruska a ruského prezidenta Vladimira Putina má její plnou podporu.

Německo během vlády Merkelové podpořilo demokratické změny na Ukrajině, které vedly k pádu tehdejšího proruského režimu. Rusko v reakci na to anektovalo v roce 2014 ukrajinský autonomní poloostrov Krym a podpořilo proruské povstání na Donbasu.

K zastavení bojů na Ukrajině dnes vyzval také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. "Prezident Putin prolévá krev národa, který nazval bratrským. Vyzývám prezidenta Putina: zastavte šílenství této války - hned!" řekl Steinmeier.