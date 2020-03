Bývalý kněz Preynat jde do vězení. Dle soudu zneužil desítky chlapců

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Soud ve Francii dnes poslal na pět let do vězení někdejšího kněze a bývalého katechetu skautů Bernarda Preynata, který zneužil desítky chlapců. Informovala o tom agentura AFP. Trest je výrazně nižší, než prokuraturou požadovaných nejméně osm let.