Bývalý premiér Berlusconi je v nemocnici kvůli problému se srdcem

V pondělí Zangrillo konstatoval u Berlusconiho zhoršení zdravotního stavu. Lékař následně nařídil odvoz do nedaleké nemocnice v Monackém knížectví, kde byl bývalý premiér vyšetřen. Podle Zangrilla vyšetření zjistilo problémy se srdeční arytmií. "Za pár dnů by měl být doma," domnívá se lékař.

Nejsou to první zdravotní problémy bývalého premiéra, kterému bude letos v září 85 let. Vloni v září byl Berlusconi hospitalizován kvůli komplikacím souvisejícím s nemocí covid-19. V roce 2016 se podrobil závažné operaci srdce a v roce 2019 pak operaci střeva. Na konci 90. let byl Berlusconi operován kvůli rakovině prostaty.

Nemoci Berlusconi využíval i ve své dlouhé politické kariéře. V roce 2010 na předvolebním mítinku například slíbil, že jeho vláda porazí rakovinu. Kritici bývalého premiéra ale poukázali na to, že za jeho vlády klesly vládní investice do lékařského výzkumu.