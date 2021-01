Čaputová odsoudila scény z USA, ukázaly nebezpečí nenávistné rétoriky

List Sme napsal, že Trump dokonává svůj prezidentský úřad útokem na demokratické instituce. Kongres dnes po odkladu potvrdil vítězství Trumpova hlavního soupeře v listopadových prezidentských volbách Joea Bidena.

"Pohrdání demokratickými institucemi narušuje práva občanů a může podkopávat politický řád," napsala na sociální síti Čaputová k obsazení sídla Kongresu.

The scenes from the US Capitol show how dangerous the rhetoric of hatred is. Contempt for democratic institutions erodes citizens’ rights and can undermine political order. I trust the democratic and peaceful process will be restored soon.