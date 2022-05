Čaputová podporuje vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance

— Autor: Jan Hrabě / ČTK

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podporuje vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance (NATO). Řekla to dnes v Brně při debatě, která je součástí doprovodného programu festivalu Divadelní svět Brno. Sama si ani nechce představit, že by Slovensko nebylo součástí NATO nebo Evropské unie.