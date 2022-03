Čaputová uvedla, že je ve hře další zpřísnění sankcí vůči Rusku

"Úvahy jsou, že by koordinace jednotlivých států mohla postupovat dále. Je prostor k posunu dále. Hovoří se například i o dalších osobních sankcích vůči rodinným příslušníkům politického vedení (Ruska), hovoří se zrušení SWIFTu pro zbylé banky Ruska. Velkým tématem je odstřižení se v energetickém sektoru," uvedla Čaputová.

EU, Spojené státy i další země už zavedly různé restrikce vůči Moskvě, a to například ve finanční oblasti. Pro ruské letecké společnosti členské země evropského bloku uzavřely svůj vzdušný prostor, na svůj sankční seznam přidaly jména řady s Kremlem spojených osob i prezidenta Vladimira Putina.

Při snížení závislosti na dodávkách energií z Ruska by podle Čaputové neměly postupovat státy individuálně, řešení vidí v koordinovaném postupu EU. "Hovoříme o společném nákupu v rámci Evropské unie. Mohlo by to být cenově výhodnější," řekla Čaputová v souvislosti s nákupem zkapalněného plynu.

"Tím, že platíme Rusku za dodávky těchto médií, tak tím financujeme válku. Je v naším bezpečnostním zájmu přestat dolévat peníze Rusku, aby se nerozhodlo postupně jít dále," řekla slovenská prezidentka.

Po útoku ruské armády na Ukrajinu ohlásily přerušení svých obchodních aktivit v Rusku také různé firmy.