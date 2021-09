Čaputová v OSN kritizovala nerovnost vakcinace, jde prý o selhání politiků

Slovenská prezidentka uvedla, že téměř 75 procent ze všech vyočkovaných dávek bylo podáno jen v desítce zemí. Na druhé straně je 50 zemí, kde dnes míra proočkovanosti nedosahuje ani pěti procent.

"Tohle je selhání politiky, které se v přímém přenosu odehrává na světové scéně," uvedla Čaputová. "Solidarita by měla být naším vůdčím principem, nikoli pouhou možností. Vakcíny musí být dostupné všem," pokračovala. Její slova navazovala na kritiku ze strany generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, který ve svém dnešním projevu udělil světu "pětku z etiky" za přístup k distribuci vakcín.

Čaputová svůj několikaminutový příspěvek do všeobecné rozpravy Valného shromáždění nepřednesla v zasedacím sále v New Yorku. Zařadila se mezi ty světové lídry, kteří se rozhodli zaslat předtočený projev. V jeho úvodu dala najevo "jistý optimismus" plynoucí ze skutečnosti, že delegace členských zemí OSN letos opět mají možnost sejít se na jednom místě po loňském zasedání konaném na dálku.

Zároveň však uvedla, že svět by se neměl rychle vracet do zajetých kolejí, "jen proto, že můžeme". "Naše vzpomínky na to, jak to bylo dřív, musí být doplněny o úvahy o tom, zda to bylo správně," řekla slovenská prezidentka.

V otázce klimatických změn mimo jiné vyzvala k rychlému dojednání globální úmluvy, která by zabránila podnikům obcházet přísnější ekologické regulace přesouváním výroby do regionů s volnějšími pravidly. Připomenula také srpnovou zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), podle níž už nelze odvrátit globální oteplení o 1,5 stupně Celsia oproti předindustriální úrovni. "Dosud Země šeptala, ale teď křičí, že to s námi déle nevydrží, že lidstvo je příliš těžké břemeno," míní Čaputová.