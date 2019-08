Van der Bellen označil Čaputovou za spojenkyni v boji proti klimatickým změnám a za přesvědčenou Evropanku. "Velké znepokojení" dal ale podle agentury APA najevo kvůli jaderné elektrárně Mochovce.

"Děkujeme za otevření hranic našim občanům, které rovněž přispělo k pádu železné opony a návratu svobody a demokracie do naší části Evropy. Chci vás ujistit, že Slovensko nezapomíná a nesmírně si vašeho tehdejšího rozhodnutí váží," uvedla prezidentka s odkazem na události roku 1989. Dodala, že povinností Slovenska je udělat vše pro to, aby si svou svobodu uchránilo.

#Bratislava and #Vienna closest capitals in Europe with excellent relations between us. 30 years of freedom, democracy & rule of law good reason to avoid any offers from populists and nationalists in addressing challenges we face. Hope to discuss more w/ @vanderbellen in 🇸🇰. pic.twitter.com/Ce27QnFsa0