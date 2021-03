Část Itálie může od soboty otevřít sjezdovky

Podle nových pravidel, která vstoupí v platnost tuto sobotu, sjezdové areály mohou otevřít pouze v takzvaných bílých zónách, které zaznamenávají nízký výskyt koronaviru. Italská vláda už v polovině února chtěla spustit vleky v bílých zónách i žlutých regionech se středně závažným výskytem nákazy. Nakonec ale plošný zákaz provozu prodloužila do dnešní půlnoci. Sjezdovky ve žlutých zónách zůstanou i po sobotě zavřené.

Do bílé zóny v současnosti spadá jen Sardinie. Ta je spíše známá pro své pláže a letní letoviska. Na území ostrova se ale nachází i čtyři zimní areály a nejvyšší hora Punta La Marmora dosahuje výšky 1834 metrů nad mořem, to je o 200 metrů více, než kolik měří nejvyšší česká hora Sněžka.

Podle deníku Corriere della Sera dnes bude přeřazeno do vyššího stupně protiepidemických opatření osm z 20 italských regionů. Do nejpřísnější rudé zóny budou zařazeny regiony Emilia-Romagna a Kampánie, kde žije zhruba šestina z 60 milionů obyvatel Itálie. V rudé zóně je zakázáno prezenční vyučování na školách, barům a restauracím je povolen pouze rozvoz nápojů a jídla a otevřené zůstávají výlučně obchody s nezbytným zbožím. Kromě opodstatněných důvodů obyvatelé nesmí opustit území obce, kde bydlí. Dalším šesti regionům hrozí přeřazení do druhé nejpřísnější oranžové zóny.

Počet denně odhalených nových případů nákazy koronavirem tento týden stoupal. Ve čtvrtek testy odhalily za posledních 24 hodin 22.865 případů infekce, o den dříve bylo číslo o 2000 nižší. Během roku trvající epidemie se v Itálii nakazily bezmála tři miliony lidí, z nichž téměř 99.000 zemřelo.