Část Německa zavede přísnější pravidla pro neočkované

Například v Sasku, které sousedí s Českou republikou, má nové opatření platit při akcích do 5000 lidí. Pokud se pořadatel rozhodne pro možnost vyloučit lidi, kteří se nechali jen otestovat, nebude nutné nosit uvnitř roušky, ani dodržovat rozestupy. Pro majitele restaurací by to znamenalo, že budou moci dovnitř pustit více hostů. O nových pravidlech bude příští týden hlasovat saská vláda.

Ta zatím zavedl Hamburk. Možnosti více rozlišovat mezi očkovanými a nenaočkovanými ve vnitřních prostorech budou moci využít také podnikatelé v Hesensku. Podle tamního premiéra Volkera Bouffiera jde v souvislosti s covidem-19 stále více o pandemii neočkovaných. "Proto jsou omezení nadále nutností hlavně pro tyto lidí, zatímco očkovaných a uzdravených se týkají stále méně," řekl Bouffier.

V Berlíně nová pravidla začnou platit od soboty a kromě gastronomických podniků nebo organizátorů sportovních a kulturních akcí se také třeba kadeřnictví či firmy podnikající v cestovním ruchu mohou rozhodnout, že své služby nabídnou jen očkovaným a vyléčeným.

Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dostaly dvě třetiny všech obyvatel Německa. Dokončené očkování má 62,3 procenta lidí.