Část uprchlíků z lodi Mare Jonio byla dopravena na Lampedusu, osud ostatních nejistý

Vylodění se týká dětí a těhotných žen, na lodi stále zůstává 34 migrantů, které posádka plavidla zachránila u břehů Libye ve středu. Loď s nimi je nyní v mezinárodních vodách u ostrova Lampedusa.

A terra.



Ancora 34 naufraghi tra le onde in attesa di un porto sicuro.#FateliSbarcare #MareJonio #Lampedusa pic.twitter.com/bNsY1xQRtG — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) August 29, 2019

Zákaz pro loď Mare Jonio vydal, podobně jako v řadě jiných případů v předchozích měsících, italský ministr vnitra Matteo Salvini z krajně pravicové strany Liga. Dekret podepsali podle agentury ANSA i ministr dopravy Danilo Toninelli a ministryně obrany Elisabetta Trentaová z Hnutí pěti hvězd (M5S). Vládní koalice těchto dvou strany se rozpadla začátkem srpna a M5S se tento týden dohodlo, že vytvoří vládu s dosud opoziční Demokratickou stranou (PD).

Nedaleko Lampedusy v mezinárodních vodách blíže k Maltě čeká nyní loď Eleonore německé nevládní organizace Lifeline se stovkou migrantů, které nalodila v pondělí u libyjských břehů. I této lodi Salvini zakázal vstup do italských vod, a to už v pondělí, a i tento dekret podepsali ministři dopravy a obrany. Vstup do přístavu jí odmítla i Malta.

Itálie a Malta odmítají otevřít své přístavy lodím nevládních organizací s migranty, dokud se země EU nedohodnou na rozdělení běženců. Mezitím povolují někdy vylodění lidem se zdravotními potížemi, dětem či těhotným ženám.