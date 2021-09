CDU/CSU podle sondáže snížila náskok sociální demokracie

Již ve čtvrtek průzkum televizní stanice ZDF poukázal na to, že konzervativec Armin Laschet za sociálním demokratem Olafem Scholzem zaostává jen o dva procentní body.

Institut v Allensbachu uvádí, že Zelení by mohli získat 16 procent, liberální FDP 10,5 procenta, protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) deset procent a poskomunistická Levice pět procent, což je na hranici nutné pro vstup do Spolkového sněmu.

Pokud by se Levice do parlamentu nedostala, znamenalo by to pro Scholze menší manévrovací prostor pro případné vytvoření vládní koalice. Scholz totiž dosud nevyloučil, že by mohl vládnout se Zelenými a postkomunisty. Proti takto levicové vládě se ostře staví CDU/CSU.

Dnes zveřejnila průzkum také agentura Forsa, podle které by nyní SPD získala 25 procent a CDU/CSU 22 procent hlasů. Ve čtvrtek zveřejněné sondáže agentur Kantar a Yougov shodně slibují sociálním demokratům 25 procent a konzervativcům 21 procent.