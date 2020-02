Čečenský bloger žijící v Polsku unikl pokusu o atentát, píše list The Guardian

Na videu, které bloger ve středu zveřejnil na kanálu YouTube, ale které bylo později staženo, bylo vidět, jak stojí nad zakrvaveným tělem jiného muže. Abdurachmanov se ho ptá, kdo ho poslal a odkud přišel, muž mu odpovídá, že "z Moskvy" a že "mají jeho matku". Útočník s kladivem v ruce se k blogerovi do bytu dostal tak, že zaklepal na dveře a řekl, že je od policie. Podle některých zdrojů Abdurachmanov i útočník skončili v nemocnici.

The Guardian připomíná, že Tumso Abdurachmanov je jedním z nejhlasitějších kritiků čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Z této autonomní republiky Ruské federace odešel v roce 2015 poté, co mu vyhrožoval jistý čečenský činitel blízký Kadyrovovi. Poté, co mu azyl odmítly udělit úřady v Gruzii, odešel do Polska, kde žije na utajovaném místě.

Také polské ministerstvo vnitra mu předloni odmítlo dát azyl, což pak kritizovala lidskoprávní organizace Amnesty International. Připomínala, že pokud by byl Abdurachmanov deportován do Ruska, existovalo by vážné nebezpečí, že bude mučen.

V Berlíně byl loni v srpnu zavražděn Gruzín Zelimchan Changošvili, který podle dostupných informací bojoval proti Rusům v čečenských válkách. Nedlouho po vraždě policie v této souvislosti zadržela ruského občana. Německý zpravodajský týdeník Der Spiegel nedávno napsal, že v měsících před vraždou měl tento Rus kontakty s ruskou kontrarozvědkou FSB, nástupkyní nechvalně proslulé KGB.