Čech odsouzený v Irsku má 24 hodin na to, aby se vyhnul trestu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na rok do vězení poslal dnes irský soud 63letého Čecha, který způsobil dopravní nehodu, při níž zemřel jeho známý. Pobytu za mřížemi se ale bude moci vyhnout. Jako podmínku soudce stanovil, že do 24 hodin Irsko opustí. O případu dnes informoval server The Irish Times.