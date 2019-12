Celonárodní protest proti plánované reformě důchodového systému je "největší zátěžovou zkouškou Macronova prezidentství od vypuknutí demonstrací příslušníků hnutí takzvaných žlutých vest loni v listopadu", napsal americký deník The New York Times (NYT).

Zdánlivé Macronovo vítězství nad žlutými vestami, dosud považované za zásadní moment jeho mandátu, je nyní zpochybněno, poznamenal list.

Francouzský důchodový systém, sestávající ze 42 různých režimů, je podle newyorského listu považován za jeden z nejsložitějších a nejštědřejších na světě. Světovou raritou je i to, že lidé nad 65 let mají o něco větší průměrný příjem než lidé tohoto věku, dodává list.

Podle britského deníku The Times je ve hře úspěch Emmanuela Macrona v čele Elysejského paláce, list The Guardian píše o největším protestu od Macronova nástupu do funkce na jaře roku 2017. Podle The Guardian je reforma penzí "poslední etapou" reforem po změnách pracovněprávních předpisů a podpory v nezaměstnanosti. "Toto téma ale vždy bylo ve Francii velice citlivé," připomíná list.

Podle něj je nicméně udivující, že Francouzi protestují, i když detaily reformy stále nejsou známy. "Ještě trvají konzultace a parlament bude o návrhu reformy debatovat až příští rok." Pozastavuje se nad tím i švýcarský list Le Temps, který nevylučuje, že vláda ještě ustoupí.

Španělský deník El Mundo označuje dnešní události za Macronovu "hodinu pravdy". V sázce je podle listu jeho mandát a to, zda se na základě této reformy bude moci ucházet o další funkční období. "Jisté je jen jedno, a to že Francie směřuje k brutální stávce připomínající tu z roku 1995, která trvala tři týdny," uzavírá deník.