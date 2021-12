Česko a Slovensko stále patří z hlediska nakažených mezi nejhorší státy světa

Týdenní incidenci nad 1000 má ještě čtvrtá Belgie (1150). Vyplývá to z dat projektu Our World in Data. V první desítce států podle týdenní incidence jsou nyní jen státy starého kontinentu, z toho sedm zemí EU.

V České republice se dosud nakazilo 2,211.972 lidí, přibližně 204.510 na milion obyvatel. Podle serveru ourworldindata.org je tak ČR stále sedmou nejvíce zasaženou zemí světa podle poměrného počtu nakažených.

Z celého světa jsou na tom hůře jen Černá Hora (251.363 případů nákazy na milion obyvatel), Seychely (237.963), Andorra (228.275), Slovensko (218.366), Gruzie (214.543) a Slovinsko (204.590).

Od loňského září tempo růstu nákazy v Česku rychle stoupalo, nejvíce rostlo loni na podzim, na přelomu roku 2020 a 2021 a pak letos v březnu, kdy počty prokázaných případů stoupaly o více než 10.000 za den a byly i dny s více než 15.000 případy.

To vše ale bylo překonáno nyní v listopadu, kdy laboratoře začaly vykazovat přes 20.000 případů nákazy, rekordních 27.924 nových případů zaznamenaly ve čtvrtek 25. listopadu.