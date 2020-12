Česko a Slovensko zablokovaly důležitý dokument k rozšiřování EU

"Je mi to líto, ale museli jsme zablokovat Závěry Rady EU k rozšiřování," sdělil ve dnes zveřejněném prohlášení Korčok. "Tento dokument totiž neadekvátním způsobem vnáší do agendy citlivé historické otázky ve vztazích mezi členskými státy EU a kandidátskými zeměmi, uvedl slovenský ministr s tím, že takový přístup narušuje důvěryhodnost procesu rozšiřování a motivaci kandidátských zemí plnit úkoly a přístupová kritéria.

Slovakia 🇸🇰 remains a strong supporter of #EU 🇪🇺 enlargement. However, together with 🇨🇿, 🇸🇰 was not able to support Council conclusions, because it would have brought historical controversies into the enlargement process. @TPetricek @carlbildt https://t.co/IfdmNjGXtK