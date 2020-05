Česko má přes 8000 nakažených, Slovensko pod 1500. Expert vysvětlil, proč to zvládli lépe

Sociolog Michal Vašečka tvrdí, že to, že je na tom Slovensko nejlépe z Evropy, je zvláštní náhoda a štěstí. Kdyby totiž Slovensko zrovna neměnilo vládu, tak by byl dopad asi vážnější. "Pellegriniho vláda neměla co ztratit a Matovič naskočil do rozjetého vlaku, chtěl ukázat rozhodnost a že není jen ukřičený opoziční politik," vysvětlil.

Důvodů příznivého průběhu pandemie je ale víc. "Komunistická historie a s ní spojené podřizování se autoritám, očkování proti tuberkulóze, rychlé omezení pohybu a povinnost nošení roušek," řekl Českému rozhlasu.

Dodal, že zemi pomohla i malá urbanizovanost země. "Největší město Bratislava má necelý půl milion obyvatel, Košice 250 tisíc, nemáme velké letiště. Slovensko je v porovnání se západní Evropou i Českem velmi rurální," dodal.

Výrazným faktorem je i to, že Slováci tamnímu zdravotnictví nevěří. "Lidé vědí, že když onemocní, tak jim nikdo příliš nepomůže. Po zkušenostech, které mají Slováci s vlastním zdravotnictvím, se upřímně lekli, že by tam museli nějakou dobu trávit," upozornil expert.

Podle Martina McKee z Londýnské školy hygieny a tropické medicíny stojí za úspěchy i včasná reakce a povinnost nošení roušek. Ty zavedly některé státy včetně Česka dříve, než takové doporučení vydala Světová zdravotnická organizace. "Česko a Slovensko jednaly velmi, velmi rychle," zhodnotil pro Financial Times.