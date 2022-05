Česko přebere od Francie předsednictví Evropské unie za pět týdnů

Zatímco pro české ministry začne nejviditelnější část jejich předsednické práce při řízení zasedání s kolegy z ostatních zemí v červenci, na nižších úrovních už se Česko do vedení EU začíná zapojovat. Například při jednání dvou sborů velvyslanců známých jako Coreper, takzvaných trialozích předsednictví s Evropským parlamentem a Evropskou komisí nebo při zasedání desítek pracovních skupin.

"To období šesti týdnů před začátkem předsednictví je velmi specifické a my už se v podstatě zafázováváme do toho procesu, kdy ta jednání převezmeme my," popsal nynější předsednický prolog český diplomat. Česko sice na jednu stranu půjde do čela EU se svými prioritami, jejichž zařazováním na program jednání bude moci půl roku ovlivňovat chod unie, na druhou však přebere již projednávanou agendu od Francie a bude ji tlačit k dalšímu schvalování.

Čeští diplomaté tedy již nyní přecházejí z role, v níž při projednávání jednotlivých návrhů hájí postoje své země, do pozice neutrálních moderátorů debat. Podle Zajíčka přitom bude mít Česko i v této roli možnost prosazovat svůj pohled na věc. "Budeme nastolovat agendu, tempo projednávání, stanovovat cíle, kam chceme který legislativní návrh dotáhnout,“ vylíčil diplomat, který v Bruselu působil již při prvním českém předsednictví před 13 lety.

V současnosti je Zajíček českým velvyslancem v Coreperu I, který dojednává shody na nových unijních pravidlech týkajících se například energetiky, dopravy či zemědělství. Všechny tyto oblasti v posledních letech spoluurčuje snaha o plnění klimatických cílů pro rok 2030, v jejímž rámci nyní hledají členské země shodu na 13 nových normách od zvýšení energetické účinnosti přes podporu elektromobilů po další zpoplatnění emisí. Francie se podle Zajíčka snaží vyjednat shodu potřebné většiny států na všech návrzích.

"Našim úkolem bude, abychom vyjednali na základě mandátu, který dostaneme od členských států, dohodu s Evropským parlamentem," přiblížil další krok, který bude mít se svými českými kolegy v Bruselu na starosti.

Přestože Francii zbývá v čele EU zmíněných pět týdnů, na řadě bodů z klimatického balíčku se jí zatím nepodařilo shodu dojednat. Jednání totiž podle diplomatů komplikuje fakt, že dříve naplánované omezování emisí je nyní nutné sladit s odstřižením od ruských energií kvůli invazi na Ukrajinu.

"Díváme se na všechna témata, která jsou již na stole, ukrajinskou optikou," prohlásil Zajíček, podle něhož se vliv války bude promítat i do dalších otázek, které bude Česko jako předsednická země řešit. Podle analytiků přitom může být pro úspěch českého vyjednávání zásadní, zda EU alespoň v některých bodech udrží jednotu, kterou projevovala krátce po únorovém začátku ruské invaze.