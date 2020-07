Cesta do Chorvatska se komplikuje. Slovinsko vyřadilo Česko ze seznamu bezpečných států

Kacin vysvětlil, že se k tomu vláda rozhodla ve čtvrtek a že opatření začne platit od sobotní půlnoci. Důvodem je nárůst nových případů koronaviru zejména v Chorvatsku.

Na dotaz, co to pro Chorvaty znamená, odpověděl, že mohou do Slovinska přijet, pokud tam vlastní nemovitost nebo si objednali turistický pobyt.

Zatímco na takzvaný žlutý seznam "spadla" také ČR a Francie, Belgii a Nizozemsko Slovinci přeřadili na bezpečný, zelený seznam.

Češi směřující do Chorvatska tak musí nově počítat s tím, že při vstupu do Slovinska budou muset na hranicích předložit dokumenty prokazující účel a cíl cesty. Zemí musí projet během 12 hodin a stát jim nedovolí přenocovat.

Větší problém nastává, pokud mělo být Slovinsko cílovou destinací pro letošní dovolenou. Ten, kdo v zemi nemá trvalý nebo dočasný pobyt, musí povinně do 14denní karantény.

Slovinci, kteří jsou nyní v Chorvatsku, se mají připravit na to, že na hranici budou muset říci, kde přesně byli a dokázat to například hotelovým účtem. Do karantény jít nemusí.

Podle televize N1 není přírůstek nových nakažených v Chorvatsku jediným důvodem nových opatření Lublaně. Ukázalo se, že poměrně mnoho Slovinců nebo lidí s právem trvalého pobytu ve Slovinsku při návratu do Slovinska přes Chorvatsko nebo Maďarsko oznámilo, že byli právě v těchto zemích, zatímco ve skutečnosti pobývali v Srbsku či Bosně a Hercegovině, tedy v zemích, jež jsou na slovinském červeném seznamu stále nebezpečných států s vysokým počtem nakažených.