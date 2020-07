Český diplomat Szunyog je novým velvyslancem EU v Kosovu

Szunyog se narodil v roce 1966, je odborníkem na Balkán a bezpečnostní politiku. Podle webu ministerstva zahraničí dosud působil na českém zastoupení při EU coby stálý představitel Česka v Politickém a bezpečnostním výboru EU a zástupce českého velvyslance při EU Jakuba Dürra.

V minulosti pracoval jako ředitel odboru bezpečnostní politiky na ministerstvu zahraničí, byl velvyslancem v Bosně a Hercegovině a ve Slovinsku. Vystudoval moskevský diplomatický institut MGIMO, do Černínského paláce nastoupil v roce 1992. Ve svém životopise uvádí, že hovoří anglicky, rusky, francouzsky, slovinsky, bosensky, srbsky, chorvatsky a černohorsky.

New EU Special Representative (EUSR) for #Kosovo appointed: Tomáš Szunyog @EUKosovo

