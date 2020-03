Český řidič: Naftu na dálnici ve Francii jsem platil přes okénko s plentou

Na dálnicích v Německu a Francii je kvůli koronaviru menší provoz, ale na některých čerpacích stanicích se dá jen zaplatit benzin či nafta přes okénko s plentou. ČTK to řekl český řidič kamionu, který v pondělí vyrazil do Španělska, ale po zrušení objednávky kvůli koronaviru dojel jen do Francie. Na cestě zpět dnes hladce projel z Francie do Lucemburska, kde žádné hraniční kontroly nebyly, i z Lucemburska do Německa, kde policisté kontrolovali jen osobní auta.