Čeští piloti hlídají nebe nad Pobaltím, estonský ministr varoval před Rusy

Stíhači s letouny JAS-39C Gripen mají za úkol zajišťovat ostrou hotovost v rámci systému NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System - Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO). Protože pobaltské země nemají vlastní nadzvukové letectvo, střídají se při střežení jeho vzdušného prostoru členské státy aliance.

On Monday four F16 fighters and 60 personnel from 🇩🇰 will take up Baltic air policing for the 7th time to support our Baltic allies 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 – and 🇩🇰 will do so again in 2021 #WeAreNATO @Forsvarsmin @DanishFMA @NATOpress Press clip in Danish: https://t.co/mkwhyn41FG 📸J. Siminski pic.twitter.com/7JFUqU1Jsd