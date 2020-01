Čeští turisté uvázli v Alpách, žena se zřítila do několikasetmetrové hloubky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Tři čeští vyznavači horské turistiky se v sobotu večer dostali do potíží u vrcholu Hochschwab na severovýchodě rakouské spolkové země Štýrsko. Dva muže se záchranářům podařilo dostat do bezpečí nezraněné, jen podchlazené. Žena ale utrpěla při pádu do několikasetmetrové hloubky těžká zranění a musela být přepravena do nemocnice. Informovala o tom dnes agentura APA.