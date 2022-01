Cestovní trh v Rakousku kvůli koronaviru klesl na úroveň roku 1970

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cestovní trh v Rakousku klesl ve druhém koronavirovém roce na úroveň roku 1970. Počet přenocování se meziročně snížil o dalších bezmála 19 procent na 79,57 milionu. To je zhruba počet, jaký rakouské hotely a penziony zaznamenaly naposledy před 50 lety. Zároveň je to údaj o 48 procent slabší než v roce 2019, tedy poslední rok před pandemií. Vyplývá to z předběžných údajů rakouského statistického úřadu.