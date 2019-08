Chaos na letišti v Mnichově způsobil Španěl, zrušeno 200 spojů

"Aktuálně nemáme žádný zrušený let - od 05:00 (SELČ) funguje zase vše podle plánu," řekl dnes mluvčí letiště. Kvůli úternímu incidentu není podle něj žádný let ani zpožděný.

Chaos na letišti způsobil v úterý dopoledne Španěl, který do Mnichova přiletěl z Thajska a při přestupu na let do Madridu neprošel vstupní kontrolou. Místo toho vyšel nouzovým východem do prostoru pro zkontrolované pasažéry.

Policie následně nechala vyklidit celý terminál 2 a část terminálu 1. Ještě před polednem se podařilo Španěla zadržet a odbavování v obou terminálech obnovit.

Celkem muselo být kvůli bezpečnostnímu incidentu zrušeno přes 200 ze zhruba 1200 letů naplánovaných na úterý. Situace se dotkla 14.000 pasažérů, zhruba 1000 z nich muselo strávit noc neplánovaně v hotelu u letiště. Zrušeny byly také dva páry letů na lince mezi Mnichovem a Prahou.