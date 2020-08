Charles Michel kvůli pandemii odložil svatbu, novomanželé by museli do karantény

Kvůli opatření belgických úřadů, kvůli kterým by měl po návratu do karantény, ale veselku prozatím zrušil, informoval list Le Soir.

Čtyřiačtyřicetiletý Michel si chtěl svou o šest let mladší partnerku Derbaudrenghienovou vzít v jihofrancouzském městečku Montmeyan, které leží asi 60 kilometrů severovýchodně od Marseille. Podle belgických médií v obci vlastní rekreační objekt.

Montmeyan ovšem leží v departementu Var, který belgické úřady označily na koronavirovém semaforu oranžovou barvou. Po návratu do Belgie by tak novomanželé a další svatebčané měli podle doporučení úřadů nastoupit do čtrnáctidenní karantény. Během ní by ovšem mohl Michel svou práci předsedy Evropské rady vykonávat jen omezeně.

Svatbu, na kterou měl podle listu Var-Matin dorazit i francouzský prezident Emmanuel Macron, proto Michel odložil. Nový termín zatím podle mluvčího stanoven nebyl.

Předseda Evropské rady není prvním vrcholným politikem, kterému pandemie zkřížila svatební plány. Dánská premiérka Mette Frederiksenová na konci června informovala, že termín sňatku s režisérem Boem Tenbergem musí změnit kvůli mimořádnému summitu zemí EU. Na vrcholné schůzce v polovině července se premiéři a prezidenti evropské sedmadvacítky zabývali mimo jiné balíčkem na podporu ekonomik postižených pandemií.

Dvaačtyřicetiletá sociální demokratka Frederiksenová se nakonec za Tenberga vdala o dva dny dříve, než bylo v plánu. Na summit tak vyrazila jako novomanželka.

Na rozdíl od Michela a Frederiksenové finské premiérce Sanně Marinové pandemie svatební plány nezkřížila. Za otce své dcery Markuse Räikkönena se vdala letos 1. srpna. Obřadu v rezidenci finských premiérů Kesäranta na severozápadě Helsinek se ovšem zúčastnilo jen asi 40 hostů.