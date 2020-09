Charlie Hebdo opět otiskne karikatury Mohameda. Nikdy si nedáme pokoj, říká šéfredaktor

"Nikdy si nedáme pokoj. Nikdy nepřestaneme," řekl podle agentury AFP šéf redakce Laurent Sourisseau vystupující pod jménem Riss. Na novinových stáncích se má nové číslo časopisu s obálkou s karikaturami objevit ve středu, kdy také v Paříži začne proces se skupinou 14 lidí obžalovaných z podílu na atentátech na redakci časopisu a obchod s košer potravinami v lednu 2015.

#UPDATE French satirical weekly #CharlieHebdo, the target of a massacre by Islamist gunmen in 2015, said Tuesday it was republishing controversial cartoons of the Prophet Muhammad to mark the start of a trial this week of alleged accomplices in the attack https://t.co/2lRyP4Q7dK