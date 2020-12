Chlapec (6) napsal Pfizeru o vakcínu pro Santa Clause. Záhy dostal odpověď

Chlapci nejprve odpovědělo vedení firmy v Irsku, poté i generální ředitel společnosti Pfizer, napsal list Irish Examiner.

"Milý Pfizere, slyšel jsem, že jste vyrobili novou vakcínu na koronavirus. Dobrá práce. Pošlete prosím nějakou na severní pól pro Santu a jeho skřítky. Prosím. Chceme zachránit Vánoce a aby byly všechny děti šťastné," napsal v dopise Callum Thornhill.

Callum Thornhill, a 6 year old Irish boy, wrote this letter to Pfizer pic.twitter.com/PQWnkRYwk6