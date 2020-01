Chorvatsko poprvé šéfuje EU. Premiér Plenković představil čtyři priority

Chorvatsko, které vstoupilo do Evropské unie v roce 2013, převzalo své první předsednictví na začátku tohoto roku od Finska a za šest měsíců jej předá Německu. Záhřeb si podle Plenkoviče stanovil čtyři priority svého předsednictví. Chce usilovat o udržitelný rozvoj EU se zvláštním ohledem na rozvoj regionů a na boj s klimatickými změnami, rozvíjet infrastrukturu, která jednotlivé země spojuje, chránit bezpečí EU a jejích občanů a posílit postavení unie jako světového hráče.

Drago mi je da upravo danas – uoči 28. obljetnice međunarodnog priznanja 🇭🇷, kada su nas tadašnje članice Europske zajednice priznale – imam priliku govoriti u @EUparliament.

"Naše jednota je naší největší předností," řekl předseda středopravé chorvatské vlády.

Za největší úkoly půlročního předsednictví premiér označil jednání o víceletém finančním rámci EU. V nich se proti sobě zatím staví především čistí plátci z řad západních států, kteří by chtěli snížit celkový objem rozpočtu, a země východní a jižní části EU, které nesouhlasí s nižším objemem peněz na politiku soudržnosti.

Chorvatsko se bude muset za svého předsednictví vypořádat i s odchodem Británie z Evropské unie, který po desetiměsíčním odkladu téměř jistě nastane na konci ledna. Plenković dnes slíbil, že členské státy EU co nejrychleji připraví vyjednávací rámec pro rozhovory o budoucích vztazích s Británií. Ty by měly být podle současných plánů uzavřeny do konce roku, podle chorvatského premiéra je ale takzvané přechodné období, které nastane po brexitu, mimořádně krátké.

Velký důraz Plenković ve svém projevu kladl na rozšiřování EU. Zahájení přístupových rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií zablokovaly loni v říjnu na summitu EU v Bruselu Francie, Nizozemsko a Dánsko. Chorvatsko by se za svého předsednictví chtělo pokusit jejich názor změnit. Jedním z vrcholů předsednictví má být květnový summit EU a západního Balkánu v Záhřebu, do něhož by se podle představ Chorvatska mělo o zahájení rozhovorů rozhodnout.