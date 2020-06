Chystá se rezoluce proti Babišovi. ČR nemůže mít vlastní pravidla pro střet zájmů, řekla Hohlmeierová

Plénum EP o ní bude hlasovat v pátek a podle Hohlmeierové má podporu většiny parlamentních skupin.

Rezoluce vyjadřuje politování nad tím, že Babiš stále kontroluje Agrofert a přitom má zároveň vliv na rozdělování evropských peněz v Česku, což podle textu "zpochybňuje nezávislý a objektivní výkon jeho funkce". Návrh textu rovněž vyzývá EK k nulové toleranci vůči střetům zájmů a české úřady k tomu, aby vytvořily spolehlivý systém jejich odhalování a potírání.

Usnesení vychází z debaty o zneužívání peněz z unijního rozpočtu, kterou poslanci vedli v lednu a v níž řada z nich situaci v Česku kritizovala. Kontrolní výbor podnikl v únoru cestu do Česka, kdy podle Hohlmeierové jeho členové zjistili, že české úřady neumějí střety zájmů politiků efektivně kontrolovat. Česká pravidla se podle ní liší od standardu v jiných zemích, neboť jsou v nich rozhodující čestná prohlášení politiků, jež úřady neprověřují.

"Nikdo si nemůže vybírat svá pravidla," řekla dnes novinářům německá lidovecká europoslankyně. Česko podle ní budí dojem, že pro něj neplatí část unijního finančního nařízení o střetech zájmů.

Loňská zpráva auditorů EK, která se týkala dotací ze strukturálních fondů EU, konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, přestože ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Premiér to odmítá a usnesení EP i jeho misi v Česku označuje za zpolitizovanou záležitost, která má ovlivnit výsledek dosud neukončené auditní procedury.

Podle Hohlmeierové by měla EK zajistit pravidla, která by zabránila dlouho se vlekoucím auditům, jež možnému zneužívání unijních fondů nahrávají.

"Auditní procedury jsou velmi dlouhé, po auditní zprávě následují otázky, odpovědi, další otázky a odpovědi... My chceme systém, který v reálném čase ukáže, které společnosti komu patří a kdo dostává evropské peníze," řekla šéfka kontrolního výboru. Komise by podle ní měla stanovit jasná pravidla aby předešla tomu, že například aktuální český audit nebude uzavřen ještě dlouhé měsíce.

Tvrzení o tom, že se europoslanci snaží politicky ovlivnit práci auditorů, Hohlmeierová odmítla. "Babiš se snaží dělat ze sebe oběť. Není obětí, je odpovědný za stát, měl by být odpovědný za to, co dělá. Měl by dávat odpovědi, měl by být transparentní a konstruktivně spolupracovat," řekla německá politička. Babiš však podle ní místo spolupráce volil během únorové mise i po ní urážky a členové mise se v ČR setkali s "agresivitou, kterou dosud nezažili".

Babiš označil v době mise její české členy Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu za vlastizrádce, Hohlmeierovou pak za pomatenou. Lidovecký europoslanec Zdechovský dnes prohlásil, že česká policie zadržela několik lidí, kteří jemu a jeho rodině v souvislosti s Babišovým výrokem vyhrožovali smrtí.

Několik měsíců byla celá moje rodina pod policejní ochranou. Výhružky smrtí dostávala moje manželka i děti. To bylo výsledkem toho, že mě Andrej Babiš nazval vlastizrádcem. Děkuji @PolicieCZ za skvělou práci, proti několika pachatelům už bylo zahájeno trestní řízení. pic.twitter.com/KdunHMhXNK — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 18, 2020

"Během 14 dnů jsem dostal několik tisíc výhružek...Psali nám, že budeme pověšeni, zastřeleni, zavražděni. Mým dětem chodily obrázky, jak se po druhé světové válce věšeli kolaboranti," prohlásil Zdechovský, který měl i s rodinou kvůli výhružkám policejní ochranu. Pirátský europoslanec Peksa dodal, že některé výhrůžky dostává ještě dnes, více než čtvrt roku po misi.