Cichanouská převzala Sacharovovu cenu: EU by měla odvážněji podpořit Bělorusy v boji za demokracii

EP letos cenu udělil oponentům režimu autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, který násilně potírá demonstrace vyzývající k uspořádání svobodných voleb.

"Podpora lidských práv a demokracie není vměšováním, ale povinností každé země, která si váží sebe sama... Bez svobodného Běloruska není zcela svobodná ani Evropa," prohlásila při přebírání ceny Cichanouská, která v srpnových prezidentských volbách stanula proti Lukašenkovi a později byla nucena zemi opustit. EU by podle ní měla být odvážnější a Bělorusy v boji za demokracii "podpořit nyní, nikoli zítra nebo někdy v bucoucnu".

The democratic oppostion in #Belarus stood up for their rights and showed the world what it really means not to give up.



We see your courage. We see your suffering. We see the unspeakable abuses. Your determination inspires us. We are by your side. #SakharovPrize pic.twitter.com/CXmVtgXm8J