Cichanouská přijela na Slovensko. Od EU čeká solidaritu a jednotu v postoji k Bělorusku

"Solidarita je nyní nejdůležitější otázkou. Buďte jednotní ve svých rozhodnutích," řekla Cichanouská, která na konferenci také dostala spolu s bývalým českým ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem Českou a slovenskou transatlantickou cenu. Předávání ceny, kterou dostávají osobnosti například za přínos ke svobodě a demokracii, je společnou iniciativou organizace Globsec a českého sdružení Jagello 2000.

Glad to meet Sviatlana #Tikhanovskaya, impressive young leader of Belarusian citizens at @GLOBSEC in Bratislava. Slovak 🇸🇰 support for people of #Belarus demanding new, free and fair presidential elections. Violence must stop; #Belarus needs inclusive national dialogue. pic.twitter.com/U3lsLpX7nU