Cimanouská je na cestě z Tokia do Vídně, pak zamíří do Varšavy

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská je na cestě z Tokia do Vídně. Podle rakouských úřadů se na letišti ve Schwechatu zdrží jen krátce a bude pokračovat v cestě do Varšavy. Atletka v dějišti olympijských her požádala o polské humanitární vízum a je v péči polských diplomatů.