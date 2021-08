Cimanouská z Varšavy promluvila k Bělorusům. Vysvětlila, proč utekla do Polska

Běloruská běžkyně Kryscina Cimanouská doufá, že bude moci v Polsku pokračovat ve sportovní kariéře, ale definitivně se rozhodne poté, co se v polském exilu setká se svým manželem. "Chci říci Bělorusům, aby se přestali bát," prohlásila na tiskové konferenci ve Varšavě sportovkyně, která se z olympijských her v Tokiu v obavách z represí odmítla vrátit do vlasti.