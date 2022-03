Čína by mohla být prostředníkem mezi Západem a Ruskem, míní Borrell

Podle Borrella je jasné, že diplomatická jednání nemohou zprostředkovat evropské země či Spojené státy, které v konfliktu podporují Ukrajinu a proti Moskvě zavedly sankce. "Neexistuje ale jen evropská či americká diplomacie, roli by v tom měla sehrát čínská diplomacie," uvedl Borrell. Dodal, že v zapojení Číny do diplomatického úsilí doufá. "Nepožádali jsme je o to a oni se ani nenabídli," řekl Borrell deníku. Podle něj musí jednání zprostředkovat a vést "mocnost", čímž podle něj připadá v úvahu právě Čína.

Čína se tento týden zdržela hlasování ve Valném shromáždění OSN ohledně rezoluce, která odsoudila ruskou agresi proti Ukrajině. Podobný postoj zaujalo i dalších 34 států a pět zemí hlasovalo proti rezoluci. Drtivá většina z bezmála 200 členských států dokument podpořila. Čínští představitelé dříve opakovali argumenty Ruska, že za vypuknutí konfliktu může politika rozšiřování NATO.

Šéf unijní diplomacie také uvedl, že limitem vojenské pomoci Ukrajině je přímá účast v bojích. "Nemůžeme tam mít vojáky ani být přímými protivníky, kteří podnikají vojenské útoky," řekl Borrell. "Ukrajinci to ví. A ví to i Rusko," dodal. Ukrajinští představitelé v posledních dnech apelují na NATO a unijní státy, aby zřídily nad Ukrajinou bezletovou zónu.

Konflikt na Ukrajině podle Borrella ukazuje, že unijní země musí posílit své obranné schopnosti. "My Evropané jsme si vybudovali unii jako francouzskou zahradu, která je spořádaná a pěkně upravená, ale zbytek světa je džungle. A pokud nechceme, aby džungle pohltila naši zahradu, tak se musíme probudit," prohlásil Borrell.

Jako zprostředkovatel jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se nabízí také Turecko. Ankara dnes ohlásila, že v neděli se uskuteční telefonát mezi tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Erdogan v něm vyzve Putina k zastavení bojů a jednání, uvedl mluvčí turecké hlavy státu. Turecká diplomacie také pracuje na schůzi mezi ruským a ukrajinským ministrem zahraničí během diplomatického fóra v Antalyi, které se uskuteční příští týden - od 11. do 13. března.