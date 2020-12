Cla odvrácena. Země EU na poslední chvíli stvrdily dohodu s Británií

Svůj souhlas s dohodou dnes do Bruselu formálně odeslalo i Česko, oznámil ministr zahraničí Tomáš Petříček.

"Zítra v 09:30 předsedkyně EK a šéf Evropské rady podepíšou dohodu o obchodu a spolupráci mezi EU a Británií. Důležitý okamžik," napsala na twitteru mluvčí EK Dana Spinantová.

Dokument bude hned poté letecky dopraven do sídla britského premiéra v Downing Street a bezprostředně po Johnsonově podpisu začne v 10:30 debata v Dolní sněmovně parlamentu. Poté dohoda poputuje do Sněmovny lordů, kde by se mělo hlasovat pozdě večer.

Zástupci členských zemí Evropské unie dohodu jednomyslně podpořili už v pondělí, zatímco Evropský parlament by o ní měl hlasovat až po Novém roce.

Británie opustila evropský blok po 47 letech na konci letošního ledna. Obě strany se od té doby složitě dohadovaly na podobě budoucích vztahů a ještě v polovině prosince hovořili vrcholní politici o tom, že jako pravděpodobnější vidí krach jednání než uzavření dohody.

Nakonec se však vyjednávačům podařilo dospět ke kompromisu, který odvrátil hrozbu plošného zavedení cel a který upravuje vzájemné vztahy například v oblastech obchodu, rybolovu, energetiky, dopravy či justiční spolupráce. Úspěch vyjednavači oznámili na Štědrý den.