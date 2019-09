Člen britské vlády se válel na poslanecké lavici. Oponenti hromují, internet se baví

Nevšední situace nastala při večerní mimořádné debatě o změně dnešního programu Dolní sněmovny.

Opozice a rebelové z vládní Konzervativní strany následně v hlasování porazili vládu a zajistili, že poslanci dnes budou projednávat návrh zákona vytvořený s cílem zabránit na konci října brexitu bez dohody.

"Musím říct, že lídr sněmovny (označení pro funkci Reese-Mogga, pozn. red.) je po celý večer svou řečí těla nesmírně pohrdavý vůči této sněmovně a vůči lidem," poznamenala při svém projevu poslankyně zelených Caroline Lucasová. "Je rozvalený přes tři místa, jako by pro něj dnes večer bylo velmi nudné to poslouchat," dodala.

Její slova přerušily výkřiky "posaďte se, chlape!", Rees-Mogg ale podle deníku The Guardian v neobvyklé poloze zůstal, potřásl hlavou a s úsměvem si začal upravovat brýle.

I’m sorry you had to see this but, honestly, you know damn well it made you laugh n you’ll now happily want to inflict this on others too with a quick RT 😂😂😂😂 #JacobReesMogg pic.twitter.com/hAT1ryeqlL