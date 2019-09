Co čeká Slovensko? Pokud padne vláda, Čaputová zváží možnosti

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by zvažovala i jmenování úřednického kabinetu, pokud by parlament na nadcházející mimořádné schůzi vyslovil nedůvěru premiérovi Peteru Pellegrinimu. Čaputová to řekla v diskusní relaci soukromého Rádia Expres. Slovensko velké zkušenosti s vládou úředníků nemá, Česko mělo od roku 1998 již tři úřednické kabinety.