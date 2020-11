Co se děje v Polsku? Historička promluvila o protestech a posunu ve společnosti

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Katolická církev požívala v Polsku dlouho téměř posvátného statusu, do značné míry kvůli roli, kterou sehrála v antikomunistické opozici, konstatuje Magdalena Moskalewiczová v komentáři pro server Washington Post. Historička umění z chicagského School of the Art Institute dodává, že stávající vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) se ale s církví sblížila mnohem víc, než bývalo zvykem.