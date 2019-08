Conte už jedná o nové vládě bez Salviniho. Získá podporu?

Vládní krizi v Itálii vyvolal právě dosluhující ministr vnitra a vicepremiér Salvini, který se rozhodl ukončit koaliční spolupráci s M5S a chtěl vypsání předčasných voleb, v nichž by mohl zúročit současné vysoké preference své strany. Jeho strategie mu však nevyšla, protože M5S se překvapivě domluvila na spolupráci s PD. Vedení obou stran nyní intenzivně vyjednává o programu vznikající vlády a musí vyřešit mnoho názorových i personálních rozporů.

Šéf PD Nicola Zingaretti dnes po setkání s Contem novinářům řekl, že jeho strana bude trvat na snížení daní pro zaměstnance s nižšími příjmy a na investicích do zdravotnictví, kam by mělo během následujících tří let zamířit deset miliard eur (skoro 260 miliard Kč) navíc. Demokratická strana také bude žádat uvolnění přísných protiimigračních zákonů, které parlament odsouhlasil právě kvůli tlaku Salviniho a které mimo jiné zakazují v italských přístavech kotvit lodím neziskových organizací zachraňujícím migranty.

Hnutí pěti hvězd se bude muset při vyjednáváních s PD vyrovnat s personálními požadavky, protože jeho šéf Luigi Di Maio nyní zastává post vicepremiéra, přičemž šéfem vlády je Conte, který je sice nestraník, ale k M5S má názorově blízko. Podle PD by měl Di Maio dosavadní post opustit, pokud má strana Conteho jako premiéra akceptovat. Dalším kamenem úrazu pak může být pro populisty interní stranické hlasování, v němž budou členové na internetové platformě Rousseau rozhodovat o tom, zda se vznikající vládní koalicí s PD souhlasí, nebo ne.

Conte dnes jednal i se zástupci pravicových stran, přičemž šéf Ligy Salvini na schůzku osobně nepřišel a poslal jen zástupce. Předseda strany Vzhůru, Itálie a několikanásobný bývalý premiér Silvio Berlusconi po setkání s Contem vznikající koalici kritizoval s odkazem na výsledek loňských voleb, v nichž získala převahu pravice. Vinu za tento stav ale přisoudil Salvinimu, který podle něj svým manévrem přenechal vedení země levici.

Sám Salvini už na sociálních sítích vyzývá své příznivce, aby dali co nejhlasitěji najevo nesouhlas se vznikající vládou a oznámil, že na 19. října svolává do Říma velkou manifestaci. "Nejsem rozzuřený kvůli vlastním zájmům, jsem rozzuřený proto, že se nám snaží ukrást demokracii," napsal Salvini na facebooku. Podle něj stojí za odstavením Ligy z vlády komplot, na němž se podílel i Brusel a Berlín.

Conte by měl svou novou vládu představit prezidentovi příští týden v úterý či ve středu, poté bude následovat hlasování o důvěře v parlamentu.