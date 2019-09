Corbyn a britská opozice si diktují podmínky. Má přednost brexit, nebo volby?

"Je to velmi jednoduché: Chcete-li volby, zařiďte odklad (brexitu) a pojďme na to," řekl podle agentury Reuters šéf labouristů poté, co Johnson opozici na půdě parlamentu vyzval, aby navrhla vyslovení nedůvěry v jeho vládu.

Opozice se dosud k tomuto kroku neodhodlala a také už dvakrát nepodpořila opatření pro rozpuštění Dolní sněmovny. Tvrdí, že vláda by při takovém scénáři mohla nastalé situace využít k realizaci brexitu bez dohody na konci října. V Británii sice tento měsíc vstoupil v platnost zákon, který má krajnímu vyústění brexitu v jeho aktuálním termínu zabránit, vláda ale naznačuje, že nový odklad odchodu z Evropské unie nedojedná.

Podle lídra SNP v Dolní sněmovně Iana Blackforda by se měla opozice sjednotit a vyvolat hlasování o důvěře vládě. "Jakmile odstraníme předsedu vlády a odstraníme hrozbu odchodu bez dohody, pak musí co nejdříve promluvit lidé prostřednictvím parlamentních voleb," dodal.

"Johnson by měl skoncovat se svými ostudnými hrami. Požádá-li o odklad a odstraní-li nebezpečí brexitu bez dohody 31. října, SNP bude hlasovat pro volby," dodala na twitteru šéfka SNP Nicola Sturgeonová, jejíž strana má v dolní komoře britského parlamentu 35 křesel.