Corbyn připouští "věrohodnou" dohodu o brexitu. Hrozí rozkol mezi labouristy

"Stranu vedu, jsem hrdý na to, že stranu vedu, jsem hrdý na demokratičnost strany a budu samozřejmě jednat v souladu s jakýmkoli rozhodnutím, k němuž strana dospěje," řekl Jeremy Corbyn během konference labouristů v přímořském letovisku Brighton.

Na otázku, zda z dlouhodobého hlediska je v britském zájmu zůstat členem evropského bloku, Corbyn odpověděl, že "to záleží na dohodě, jakou s EU máte".

Britský list The Guardian napsal, že tato poznámka, že případná labouristická vláda by mohla jednat o dohodě, kterou by preferovala před zachováním členství v osmadvacítce, rozzlobí labouristy, kteří s brexitem nesouhlasí.

Británie má podle současného plánu opustit Evropskou unii 31. října a konzervativní premiér Boris Johnson opakuje, že se tak stane ať s dohodou s Bruselem, nebo bez ní. Dohodu o brexitu, kterou s EU vyjednala jeho předchůdkyně na premiérském postu Theresa Mayová a kterou britský parlament třikrát smetl pod stůl, Johnson odmítá.