Covid-19 má na světě už 150 000 obětí

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Nemoc covid-19 si na celém světě vyžádala už více než 150.000 obětí, přičemž nejvíce se dnes o růst tragické bilance postaraly Spojené státy a Čína. V USA od čtvrtka zemřelo 1400 nakažených lidí, což je ale méně než v předchozích dnech. Čína, kde je nyní epidemie na ústupu, se do statistik zapsala černým písmem poté, co město Wu-chan opravilo celkovou bilanci a doplnilo do ní dodatečně 1290 mrtvých.