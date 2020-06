Covid-19: Německá vláda chce vakcínu pro celý svět. Vstoupí do firmy, kterou lanařil Trump

Uvedené země budou také moci nakoupit dalších 100 milionů dávek. Itálie podle mluvčího z dohodnuté sumy zaplatí 185 milionů eur, což pokryje 75 milionů očkovacích dávek, uvedla agentura Reuters.

Dohoda předpokládá, že AstraZeneca dodá Evropě 400 milionů dávek vakcíny, kterou společnost vyvíjí ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Testuje se na 10.000 dobrovolnících. Zkoušky ještě neskončily, ale firma už oznámila, že začíná s výrobou, aby byla očkovací látka k dispozici, jakmile výsledy testů budou známy.

Německá vláda vstoupí do německé společnosti CureVac, která vyvíjí vakcínu proti koronaviru. Do firmy vloží 300 milionů eur (osm miliard Kč), a získá v ní tak 23procentní podíl. Oznámilo to dnes německé ministerstvo hospodářství. Firmu podle dřívějších zpráv lákal americký prezident Donald Trump, aby se přesunula do Spojených států, nebo aby jim lék exkluzivně poskytla.

Ministr hospodářství Peter Altmaier uvedl, že vláda chce v Německu posílit biologické vědy a biotechnologie a že Berlín nebude mít na obchodní strategii CureVac žádný vliv. Berlín si v květnu v reakci na obavy z dopadů koronavirové krize zajistil nové pravomoci, aby tak mohl zabránit nepřátelskému převzetí německých firem zahraničními společnostmi.

"Chceme vyvinout očkovací látku pro celý svět, ne jen pro jednotlivé státy," řekl v březnu listu Mannheimer Morgen Christof Hettich, který je jedním z hlavních investorů CureVac.

Firma pracuje na léku proti koronaviru od ledna. Podle nedělníku Welt am Sonntag Trump tehdy lákal CureVac do USA a pokud by společnost poskytla vakcínu výhradně Spojeným státům, byl připraven nabídnout jí vysokou finanční částku.