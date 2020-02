Covid-19 se šíří v Itálii. Zemřel pátý člověk, počet nakažených roste

Nemoci jako první v Itálii podlehli 78letý muž a 76letá žena, v neděli zemřela rovněž starší žena, která trpěla rakovinou. I muž z Bergama byl již hospitalizován v nemocnici kvůli jiným onemocněním. Předchozí zdravotní stav u páté oběti není známý. Píše o tom server listu La Repubblica.

Koronavirus Covid-19 se v pěti regionech na severu Itálie začal šířit na konci minulého týdne. Nejvíce pacientů je v Lombardii, kde je podle šéfa civilní obrany Angela Borrelliho 167 potvrzených případů. V Benátsku je 27 nakažených a v bohatém regionu Emilia Romagna 18. Méně než deset potvrzených případů je pak v dalších severních regionech Piemont a Trident-Horní Adiže. Jeden případ nahlásila také oblast Lazio, kde se nachází hlavní město Řím, a kde se již dva lidé úspěšně uzdravili.

Italská vláda kvůli nemoci uzavřela přístup do měst, kde se epidemie šíří nejrychleji, lidé mají zakázáno do nich vejít či je opustit. Kdo by uzávěru porušil, hrozí mu trestní stíhání.

zdroj: YouTube

"Nemyslím si, že karanténní opatření v několika následujících dnech poleví," zdůraznil premiér Giuseppe Conte, podle kterého může počet nemocných v příštích dnech vzrůst.

Přísný režim se týká asi 50.000 lidí v 11 obcích a městech zejména v provincii Lodi, kde jsou už od pátku zavřené školy, kostely, obchody, stadiony, bary a další veřejná místa.

"Uzavřít hranice by nedávalo smysl," řekl dnes francouzský ministr zdravotnictví Olivier Veran. "Virus se na hranicích nezastaví," dodal. Italské úřady podle něj přijaly opatření, aby se nový typ koronaviru přestal šířit. Situace je tak nyní podle Verana pod kontrolou.

Vyčkat dalšího vývoje se rozhodlo také Rakousko. Hraniční kontroly s Itálií nejsou nyní podle ministra zdravotnictví Rudiho Anschobera potřebné. "Dělá nám to ale velkou starost, jsme opatrní a pozorní," dodal rakouský ministr. V poledne se sejde kvůli koronaviru ve Vídni zvláštní grémium, jehož členem je kromě kancléře a ministra zdravotnictví také ministr vnitra.

Rakousko v neděli večer zastavilo na čtyři hodiny železniční spojení s Itálií přes Brennerský průsmyk. U dvou cestujících, kteří vlakem z Benátek do Mnichova cestovali a vystoupili už ve Veroně, se ale nakonec podezření na koronavirus nepotvrdilo.

Pozorně situaci na severu Itálie sleduje také Švýcarsko. Někteří politici z kantonu Ticino ústřední vládu v Bernu vyzvali, aby uzavřela hranice a vydala varování pro cesty k jižnímu sousedovi. Do kantonu Ticino, ve kterém se hovoří převážně italsky, denně dojíždí za prací lidé z italského příhraničí. Podle serveru 20minuten ale nyní švýcarský spolkový zdravotnický úřad (BAG) žádná opatření neplánuje. "Vážnou" situaci ale úřad sleduje.

Žádná zvláštní opatření zatím nepřijalo ani Slovinsko. Podle listu Delo se ale dnes sejde bezpečnostní rada státu. V chorvatské Pule musí zůstat dva týdny v domácí karanténě 42 studentů gymnázia, kteří byli v sobotu v Benátkách na tradičním festivalu. Podle regionální televize N1 o tom informoval Chorvatský ústav veřejného zdraví.

Školní skupinu se rozhodly ponechat dva týdny v izolaci v budapešťské nemocnici i maďarské úřady. Dvě učitelky, dva řidiči a 11 děvčat se v neděli večer vrátili ze severní Itálie. Nikdo z nich nemá příznaky, které onemocnění nazvané COVID-19 provází, ubytovaní byli však nedaleko jedné z oblastí, které italské úřady uzavřely.

Cestovat do zasažených italských oblastí nedoporučuje české ministerstvo zahraničí.