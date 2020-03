Covid-19 v Itálii: Sever země včetně Milána v karanténě, dekret zasáhl miliony lidí

Čeští turisté, kteří jsou v oblastech s nařízenou izolací, se mohou vrátit zpět do vlasti, ujistil dnes ráno na twitteru český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Italský premiér Giuseppe Conte v noci na dnešek nařídil faktickou izolaci Lombardie a dalších 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto. Jsou však povoleny návraty do svého bydliště. Chtěl bych ujistit naše občany v těchto oblastech, že se mohou vrátit zpět do ČR. — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 8, 2020

Ministerstvo zahraničí v reakci na rozsáhlé karantény v Lombardii a jinde nedoporučilo cestovat do celé Itálie. Premiér Andrej Babiš v České televizi řekl, že Itálie by měla zakázat svým občanům cestovat do dalších zemí Evropy. Čechy v Itálii, včetně těch, co tam pracují, vyzval k návratu.

Vládní vyhláška podle agentury AFP od dnešního dne přísně omezuje cesty do rozlehlé oblasti na severu země a z ní. Opatření, které agentury označují za bezprecedentní a drastické, zahrnuje také hospodářskou metropoli země Milán a turisty hojně navštěvované Benátky. Týká se také například měst Modena, Parma, Piacenza nebo Rimini.

Podle agentury AP karanténa platná do 3. dubna dopadne na zhruba 16 milionů lidí. "Nebude žádné přemísťování do nebo z těchto oblastí nebo uvnitř nich, s výjimkou prokázaných důvodů souvisejících s prací, naléhavých případů nebo zdravotních důvodů," řekl Conte na tiskové konferenci uprostřed noci po hodinách spekulací o tom, co vláda chystá. "Platí omezená mobilita," konstatoval Conte.

Vyhláška nařizuje faktickou izolaci Lombardie, kde bylo zjištěno nejvíce případů nákazy, a také 14 provincií v regionech Emilia-Romagna, Piemont a Veneto (Benátsko). Kromě toho se v celé zemi ruší sportovní akce a přerušuje činnost zábavních a kulturních zařízení, včetně divadel, muzeí a knihoven. Bary a restaurace musí zajistit minimálně metrovou vzdálenost mezi návštěvníky. Otvírací hodiny mají být omezeny od šesté ráno a do šesté večer.

Uzavřeny mají být podle agentury Reuters také lyžařské resorty nebo plavecké bazény. Zdravotníkům byla zrušena dovolená. Zhruba 60 milionům Italů nová oznámení vlády pravděpodobně ještě více změní běžný život poté, co se mnoha z nich dotkla už dřívější opatření jako celoplošné uzavření škol, poznamenala agentura DPA.

Podle Reuters ale dnes ráno nebylo jasné, jak důsledně budou úřady na dodržování nařízení trvat. Ráno totiž na obou milánských letištích zjevně pokračoval normální provoz a jízdenky na vlak byly nadále v prodeji.

Conte označil opatření za odvážná, ale zároveň popřel, že by vláda celou severní Itálii ochromila. Z pracovních nebo zdravotních důvodů bude nadále možné cestovat. Policie ale podle něj bude zastavovat lidi a ptát se jich na důvod cesty. Mladé lidi Conte vyzval, aby zůstali doma, a chránili tak zdraví svých starších příbuzných. "Spolu to zvládneme," prohlásil premiér. Obyvatelstvo však podle něj musí na zamezení šíření viru aktivně spolupracovat.

Conte zdůraznil, že Itálie čelí národnímu stavu nouze a že vláda od počátku přijímala co nejrozsáhlejší opatření. "Máme dva cíle: zastavit rozšíření nákazy a zabránit přetížení nemocničních zařízení," citovala DPA italského premiéra.

Vzhledem k přibývajícím těžkostem zdravotního systému v Lombardii mohou být pacienti převáženi do nemocnic v jiných regionech. Vláda rovněž usiluje o zvýšení počtu míst na jednotkách intenzivní péče. Posílena má být výroba respirátorů.

V Itálii se podle dostupných údajů nakazilo téměř 6000 lidí, přičemž v sobotu bylo oznámeno rekordních více než 1200 nových případů. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, podle úřadů podlehlo více než 230 lidí. Počet lidí na jednotkách intenzivní péče v sobotu vzrostl o 23 procent na 567. Z 5883 původně nakažených Italů se 589 zcela vyléčilo.