COVID-19: V Itálii se nakazilo už 1700 zdravotníků. EU by měla být solidární, žádají Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic začali minulý týden pomáhat zdravotníkům ve čtyřech nemocnicích v oblasti současného epicentra nákazy v Itálii. Jedním z obrovských problémů tam je nedostatek ochranných pomůcek, což často zanechává zdravotníky v první linii nechráněné. Zhoršuje to epidemii a brání v jejich snaze zachraňovat životy pacientů.

V Itálii se nakazilo onemocněním COVID-19 téměř 1 700 zdravotníků, zatímco obětavě poskytovali zdravotní péči rostoucímu počtu vážně nemocných pacientů, kteří vyžadují dlouhodobou hospitalizaci a specializovanou intenzivní péči. Jejich počet odpovídá osmi procentům všech nakažených koronavirem v Itálii, uvedli Lékaři bez hranic v tiskové zprávě, kterou mají EuroZprávy.cz k dispozici.

„Vidíme, jak jsou zdravotníci v evropských nemocnicích, které jsou na vysoké úrovni, přetíženi. Řeší příjezdy až osmdesáti sanitek denně. Scházejí jim ochranné pomůcky, což je samotné vystavuje riziku. Někteří lékaři musí mít stejnou roušku až dvanáct hodin,“ upozorňuje lékařka Claudia Lodesani, prezidentka Lékařů bez hranic v Itálii, která vede zásah organizace proti onemocnění COVID-19 v této zemi.

„Každý den dostáváme žádosti o další pomoc, více personálu, více vybavení. Bez dodávek urgentně potřebných ochranných pomůcek onemocní další zdravotníci. To sníží možnost péče o pacienty, vygeneruje to nové případy a nebezpečně to oslabí boj s nemocí,“ dodává Claudia Lodesani.

Virus nerespektuje hranice, měla by je být schopna překročit i solidarita

Ve chvíli takovéto krize není žádná ze zemí schopna sama zajistit nebo vyprodukovat dostatek zásob, které jsou zapotřebí. Pomohl by tudíž solidární mechanismus v rámci Evropské unie.

„Společně se zvýšenou produkcí je zapotřebí, aby evropské vlády zajistily, že zásoby budou moci být snadno dopraveny do ohnisek výskytu viru. Tento virus nerespektuje žádné hranice, a proto by je měla být schopna překročit i vzájemná solidarita. COVID-19 se dál šíří a jestliže společně a tvrdě nezasáhneme v epicentru pandemie, bude se každá země potýkat se stejnými výzvami,“ zdůraznil Brice de le Vingne, vedoucí krizového štábu Lékařů bez hranic pro boj s nemocí COVID-19.

Všechny země EU se nyní v různé míře potýkají s pandemií onemocnění COVID-19 a je přirozené, že všechny řeší, jak co nejvíce ochránit své obyvatele. Na některých místech dramaticky rostou počty nakažených a je tam nedostatek zdravotnického vybavení. Dnes potřebuje zásoby zdravotnického materiálu urgentně Itálie, aby ochránila zdravotníky. Za několik týdnů to však může být případ jiného státu. Nikdo neví, která země bude dříve či později potřebovat solidaritu a pomoc druhých.

Vedle posílení nemocnic a individuální péče o pacienty je klíčová podpora standardních opatření v oblasti veřejného zdraví, která se už prokázala jako účinná při jiných epidemiích infekčních onemocnění. Konkrétně jde o proaktivní vyhledávání případů a kontaktů, se kterými přišli nakažení do styku (trasování), testování, izolaci pacientů, izolaci vysoce rizikových kontaktů, mobilizaci veřejnosti s cílem zabránit dalšímu přenosu, a přísnou triáž pacientů s mírným či těžkým průběhem onemocnění v nemocnicích.

Jednotlivci z řad veřejnosti by měli mimo jiné striktně dodržovat hygienická opatření a sociální odstup, čímž mohou pomoci zmírnit pandemii. Je rovněž důležité nepřetěžovat nemocnice.

To vše je zapotřebí, aby se povedlo dostat šíření onemocnění pod kontrolu a minimimalizovat počet úmrtí. A to nejen u lidí s COVID-19, ale i u dalších pacientů s jinými nemocemi a zraněními, kteří rovněž potřebují zdravotní péči.